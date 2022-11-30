ВАШИНГТОН, 30 ноя — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США не видит явного прогресса в борьбе с инфляцией в стране, несмотря на ужесточение политики и замедление роста экономики за прошедший год, заявил в среду председатель финансового регулятора страны Джером Пауэлл. Представитель ФРС заявил о необходимости дальнейшего повышения ставок

"Несмотря на ужесточение политики и более медленный (экономический) рост за прошедший год, мы не увидели явного прогресса в замедлении темпов инфляции", — сказал Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания регулятора.

Глава ФРС также допустил, что на следующем, декабрьском заседании, финрегулятор может начать замедлять темпы повышения процентной ставки в США.