Глава ФРС заявил, что регулятор не видит прогресса в борьбе с инфляцией
Глава ФРС: регулятор не видит прогресса в борьбе с инфляцией, несмотря на повышение ставки
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ВАШИНГТОН, 30 ноя — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США не видит явного прогресса в борьбе с инфляцией в стране, несмотря на ужесточение политики и замедление роста экономики за прошедший год, заявил в среду председатель финансового регулятора страны Джером Пауэлл.
"Несмотря на ужесточение политики и более медленный (экономический) рост за прошедший год, мы не увидели явного прогресса в замедлении темпов инфляции", — сказал Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания регулятора.
Глава ФРС также допустил, что на следующем, декабрьском заседании, финрегулятор может начать замедлять темпы повышения процентной ставки в США.