МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Экономическая активность в США в октябре-ноябре практически не изменилась, по-прежнему остается под давлением инфляции и высоких ставок, следует из "Бежевой книги" (Beige Book) — сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране. Большинство участников заседания ФРС ждут меньших темпов повышения ставки

"Экономическая активность практически не изменилась или немного увеличилась с момента предыдущего отчета… Пять округов сообщили о небольшом или умеренном росте экономической активности, в остальных же либо не было изменений, либо фиксировалось небольшое… снижение. Ставки и инфляция продолжали оказывать давление на активность, и многие собеседники выразили высокий уровень неопределенности или повышенный пессимизм относительно прогноза", — говорится в документе.

Отмечается, что высокий уровень инфляции вынудил потребителей с малым и средним уровнями дохода обратиться к более дешевым товарам. Собеседники регулятора из сферы туризма сообщили об умеренном росте активности. Продажи автомобилей в среднем немного сократились, однако в некоторых округах, напротив, значительно выросли в связи с более высоким предложением. Промышленная активность в среднем выросла. Более высокие ставки по кредитам еще больше повлияли на продажи домов, и в некоторых округах показатель резко упал.

Уровень занятости умеренно вырос в большинстве округов. Проблемы найма и "удержания" сотрудников сократились. Беспорядочные увольнения были зафиксированы в технологическом, финансовом секторах, а также в сфере недвижимости. Зарплаты в среднем выросли умеренными темпами.

Потребительские цены росли умеренными или высокими темпами в большинстве округов, однако в целом темпы роста замедлились. Уменьшилась стоимость на древесину и сталь, однако цены на продовольствие продолжили расти в некоторых округах. Рост стоимости аренды жилых помещений замедлился, также меньшими темпами увеличивались цены на дома.

"Бежевая книга" (Beige Book) — сводка комментариев ФРС об экономическом положении в стране, содержит описание текущей экономической ситуации в 12 округах: Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии, Кливленде, Ричмонде, Атланте, Чикаго, Сент-Луисе, Миннеаполисе, Канзас-Сити, Далласе и Сан-Франциско.