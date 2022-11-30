Парламент Чехии утвердил бюджет с дефицитом в 12,5 миллиарда долларов
Парламент Чехии утвердил бюджет на 2023 год с дефицитом в 12,5 миллиарда долларов
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ПРАГА, 30 ноя — ПРАЙМ. Силами депутатов от правящих партий парламенту Чехии удалось в среду утвердить госбюджет на 2023 год с дефицитом 295 миллиардов крон (около 12,5 миллиарда долларов), что на 80 миллиардов крон (около 3,4 миллиарда долларов) меньше, чем годом ранее, сообщило Чешское ТВ.
"Бюджет Чехии на 2023 год с дефицитом в 295 миллиардов крон был утвержден в среду благодаря единению сил 96 депутатов от правящих партий. Также единодушно проголосовали против принятия бюджета в таком виде депутаты от оппозиционных движений ANO и "Свобода и прямая демократия", — говорится в сообщении.
Поскольку верхняя палата чешского парламента, сенат, в процедуре подготовки госбюджета не участвует, одобренный в среду документ будет направлен сразу на подпись президенту республики Милошу Земану.