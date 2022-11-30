ПРАГА, 30 ноя — ПРАЙМ. Силами депутатов от правящих партий парламенту Чехии удалось в среду утвердить госбюджет на 2023 год с дефицитом 295 миллиардов крон (около 12,5 миллиарда долларов), что на 80 миллиардов крон (около 3,4 миллиарда долларов) меньше, чем годом ранее, сообщило Чешское ТВ. Власти Чехии выделят 62 миллиона долларов на помощь Украине

"Бюджет Чехии на 2023 год с дефицитом в 295 миллиардов крон был утвержден в среду благодаря единению сил 96 депутатов от правящих партий. Также единодушно проголосовали против принятия бюджета в таком виде депутаты от оппозиционных движений ANO и "Свобода и прямая демократия", — говорится в сообщении.

Поскольку верхняя палата чешского парламента, сенат, в процедуре подготовки госбюджета не участвует, одобренный в среду документ будет направлен сразу на подпись президенту республики Милошу Земану.