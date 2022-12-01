МОСКВА, 1 дек – ПРАЙМ. В России с 1 декабря повышаются тарифы на коммунальные услуги – второй раз в 2022 году и на семь месяцев раньше запланированного срока, следующая индексация тарифов произойдет уже в июле 2024 года. Госдума одобрила совершенствование процедур приватизации объектов ЖКХ

Ранее Минэкономразвития сообщило, что правительство России проведет индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, снабжение водой и теплом 1 декабря текущего года вместо 1 июля 2023 года. За счет этого более полутора лет индексация тарифов проводиться не будет.

Предельный уровень индексации тарифов с 1 декабря не превысит 9%. Иными словами, средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц увеличится на 324 рубля. При этом ведомство прогнозирует, что совокупный платеж граждан за коммунальные услуги впоследствии будет расти меньшими темпами. Ожидается, что с 1 июля 2024 года он повысится в среднем по стране на 6,3%, с 1 июля 2025 года — на 5,3%.

Как отмечал в свою очередь Минстрой, индексация тарифов нужна для ремонта коммунальных сетей и других объектов инфраструктуры.