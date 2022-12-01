МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Экономика России в 2022 году снизится на 4%, спад продолжится и в следующем году и составит 2,8%, восстановление реального ВВП до уровня 2021 года произойдет за горизонтом 2024 года, полагают аналитики кредитно-рейтингового агентства АКРА. Лукашенко утвердил прогноз роста ВВП на 2023 год

В четверг АКРА опубликовала свой доклад "Восемь вопросов об экономике России в 2023–2024 годах", в котором представило свой прогноз на предстоящие два года. Первый вопрос — "Почему восстановление реального ВВП до уровня 2021 года произойдет за горизонтом прогноза?".

"Ожидаемое падение ВВП России суммарно на 6-8% за 2022–2023 годы во многом будет обусловлено шоком предложения (новые торговые барьеры, снижение численности активного трудоспособного населения, потеря опыта занятости по специальности), нежели шоком спроса. В данном случае речь идет об изменении потенциала, а не о циклическом процессе", — отвечают авторы документа.

По их прогнозу, ВВП РФ снизится на 4% в текущем году и на 2,8% в следующем, к росту экономика России перейдет лишь в 2024 году — показав увеличение на 1,3%.

Восстановление, указывают авторы документа, "должно будет происходить в основном не посредством возвращения в оборот неиспользованных средств производства, а через создание новых или изменение уже существующих". "Это, как правило, занимает гораздо больше времени, чем циклическое восстановление, даже в отсутствие осложнений во внешней конъюнктуре", — добавляют аналитики АКРА. Кроме того, продолжают они, из-за действия ограничений на российский экспорт, в частности на поставки нефти, глобальная экономика не будет достаточным драйвером роста российской экономики.

АКРА прогнозирует, что инвестиции в основной капитал в текущем году снизятся на 2% и на 1,9% в 2023 году, в 2024 году ожидается рост показателя — на 2,1%. Промышленное производство, по расчетам агентства, будет снижаться в 2022-2023 годах — на 3,8% и 2% соответственно, в 2024 году возможен рост на 1%. Что касается бюджета, то на горизонте трех лет он будет дефицитным — 1,6% ВВП в 2022 году, на уровне 2,8% в 2023 году и в 2% в 2024-ом.

Если сравнивать прогнозы агентства с оценками властей, то последние более оптимистичны. Так, Минэкономразвития прогнозирует, что спад ВВП РФ в текущем году ограничится 3%, в 2023 году снижение составит 0,8%, а в 2024-2025 годах ожидается рост на 2,6% ежегодно. ЦБ прогнозирует, что ВВП снизится на 3-3,5% в этом году и на 1-4% в 2023-ем.

При этом рубль, согласно макроэкономическому прогнозу АКРА, в ближайшие годы ослабнет: доллар в 2023 году будет стоить 72 рубля, в 2024 года — 74,7 рубля, говорится в макроэкономическом прогнозе АКРА.

Так, агентство оценивает среднегодовой курс рубля в этом году в 68,6 рубля за доллар и 72,2 рубля за евро. В 2023 году аналитики прогнозируют, что доллар будет стоить 72 рубля, евро — 74,9 рубля, в 2024 году доллар будет стоить уже 74,7 рубля, а евро — 79,2 рубля.

Такое ослабление национальной валюты аналитики объясняют рядом факторов. Во-первых, объем товарного экспорта в годовом выражении, вероятно, сократится на фоне новых ограничений и составит 416 миллиардов и 382 миллиарда долларов в 2023 и 2024 годах соответственно. В 2022 году этот показатель, по оценкам экспертов, составит 553 миллиарда долларов.

Цены экспорта, согласно прогнозу экспертов, в среднем не будут расти выше уровней 2022 года, а у импорта появятся новые пути и возможности. "В таких условиях АКРА ожидает снижение потенциала чистого притока иностранной валюты на внутренний рынок по каналу внешней торговли товарами", — пояснили аналитики.

Во-вторых, эксперты ожидают, что внешние и, следовательно, внутренние ограничения трансграничных потоков капитала скорее сохранятся, чем будут отменены в течение прогнозного периода. "Данные о новых капитальных ограничениях в настоящий момент отсутствуют, а возвращение регулярных операций Минфина и Банка России с иностранной валютой не ожидается", — отметили в АКРА.

Что касается объема импорта, то по оценке аналитиков, в этом году он составит 255 миллиардов долларов и в ближайшие годы немного подрастет — до 260 миллиардов и 265 миллиардов долларов в 2023 и 2024 годах соответственно.

Курс доллара расчетами "завтра" в среду на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 3 копейки, до 60,99 рубля, евро — на 12 копеек, до 63,08 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Вместе с тем аналитики агентства полагают, что численность активного трудоспособного населения России в ближайшие несколько лет может снизиться на 2,1% при консервативном развитии ситуации; в целом предложение труда упадет более значительно, чем спрос на него.

В четверг АКРА опубликовало свой доклад "Восемь вопросов об экономике России в 2023-2024 годах", в котором представило свой прогноз на предстоящие два года.

По прогнозу агентства, среднегодовой уровень безработицы в России в 2022 году составит 4%, в 2023-2024 годах — 3,8% и 3,7% соответственно.

Авторы доклада отмечают, "предложение труда за несколько ближайших лет упадет более значительно, чем спрос на труд".

Численность активного трудоспособного населения (от 15 до 72 лет, только гражданское население) к 2024 году относительно 2021 года может снизиться на 0,8-1,1% за счет того, что численность выходящей на рынок труда молодежи не компенсирует естественную смертность и старение.

Снижение на 0,2-1% возможно в связи с сокращением доли сотрудников, занятых в гражданской сфере, относительным ростом смертности и травматизма, а также повышенной интенсивностью эмиграции. При этом за счет дополнительных усилий по интеграции трудоспособных иммигрантов возможен рост активного трудоспособного населения на 1,2%.

"В результате изменение численности активного трудоспособного населения, по оценкам АКРА, составит от минус 2,1% (консервативные предпосылки) до плюс 0,2% (оптимистичные предпосылки). В том числе в ответ на это доля оплаты труда в общих производственных издержках может вырасти", — продолжают они.

По прогнозу АКРА, средняя заработная плата в России в текущем году составит 63,9 тысячи рублей в месяц, в 2023 году — 68,7 тысячи рублей и 75,5 тысячи рублей в 2024. При этом реальные располагаемые доходы населения после спада на 2,5% и 1% в 2022-2023 года вырастут в 2024 году лишь на 1,2%.

В среднесрочном прогнозе социально-экономического развития РФ до 2025 года указано, что в 2021 году численность рабочей силы в стране составила 75,3 миллиона человек. В 2022 году ее численность прогнозируется на уровне 74,5 миллиона человек, в 2023 года — в 74,9 миллиона человек и в 2024 году — 75,2 миллиона человек.