ТОКИО, 1 дек — ПРАЙМ. Очередное повышение цен на продовольствие в Японии может затронуть свыше 4,4 тысячи товаров в первые четыре месяца 2023 года, при этом стоимость почти 3,27 тысячи из них повысится уже в феврале, свидетельствует данные научно-исследовательского центра Teikoku Databank. В Банке Японии не исключают коррекции денежно-кредитной политики

Согласно материалам, повышение цен коснется продукции 105 компаний. В среднем цены повысятся на 17%. При этом, если сравнивать стоимость продукции с февралем 2022 года, то цены на почти 1,5 тысячи товаров вырастут вдвое.

Так, в январе предполагается повышение цен на 514 наименований продукции, в феврале – на 3269, в марте – 384, а в апреле — 258. Таким образом, февральское повышение стоимости товаров станет наиболее крупным по числу наименований продукции, цены на которые вырастут одновременно.

Рост цен затронет замороженные продукты, соусы, импортные вина и виски, сладости.

В текущем году в период с мая по ноябрь включительно рост цен затронул 20 822 наименования продукции.