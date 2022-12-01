МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в октябре составила 6,5% после уровня сентября в 6,6%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат. Путин назвал сокращение бедности главной задачей властей

Аналитики, опрошенных порталом DailyFX, ожидали сохранения показателя на уровне сентября.

В ЕС безработица в октябре составила 6% после пересмотренного показателя сентября в 6,1%. Первоначальный показатель за сентябрь составлял 6%.

В октябре 2021 года безработица в еврозоне составляла 7,3%, а в ЕС — 6,6%.

В абсолютном выражении число безработных в ЕС в октябре 2022 года составило 12,953 миллиона человек, из них в зоне евро — 10,872 миллиона.

Самая низкая безработица среди стран ЕС по итогам октября была зафиксирована в Чехии (2,1%), Польше (3%), Германии (3%) и на Мальте (3,1%). Самый высокий уровень наблюдался в Испании (12,5%) и Греции (11,6%).