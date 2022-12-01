МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Согласно вышедшим в четверг данным, уровень безработицы в Италии в октябре снизился до 7,8% с 7,9% в сентябре. В октябре создано 82 000 рабочих мест, что противоречит признакам замедления экономики. Безработица в еврозоне составила 6,5 процента в октябре

Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что уровень безработицы вырастет до 8,0%.

За трехмесячный период август-октябрь занятость в третьей по величине экономике еврозоны в целом оставалась стабильной по сравнению с периодом май-июль.

В октябре безработица снизилась до 7,8%, самого низкого уровня с апреля 2020 года, после того, как в течение трех месяцев она оставалась на уровне 7,9%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года число занятых выросло на 496 000 человек или на 2,2%.

В октябре безработица среди молодежи, то есть, среди тех, кто ищет работу в возрасте 15-24 года, упала до 23,9% с 24,1 месяцем ранее.

Общая занятость, которая остается одной из самых низких в еврозоне, в октябре выросла до 60,5%, самого высокого уровня с тех пор, как была введена текущая статистка в 1977 году, против 60,3% в сентябре.

Несмотря на обнадеживающий отчет по занятости за октябрь, экономические перспективы Италии в целом ухудшились, как и у большинства других европейских стран.

В 3-м квартале валовой внутренний продукт вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом, что выше прогнозов. Но теперь рост резко замедляется, так как компании и домохозяйства столкнулись со скачком цен на энергоносители.

Согласно прогнозам Министерства финансов Италии, в 4-м квартале текущего года и в 1-м квартале следующего года экономика сократится.