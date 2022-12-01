МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Долговая нагрузка россиян в июле-сентябре 2022 года снизилась второй квартал подряд — на 0,2 процентного пункта, до 11,2%, говорится в материалах Банка России. Банк России сообщил о снижении доли доллара и евро во внешних платежах

В октябре ЦБ сообщил, что долговая нагрузка россиян после устойчивого роста в течение последних нескольких лет во втором квартале 2022 года снизилась на 0,2 процентного пункта — до 11,4%.

"В условиях замедления роста розничного кредитования долговая нагрузка населения на макроуровне снизилась до 11,2% на 1 октября", — пишет регулятор.

ЦБ отмечает, что уменьшение показателя главным образом обусловлено заметным приростом доходов населения в номинальном выражении (рост на 12% в годовом выражении на начало октября) и снижением коэффициента обслуживания долга по необеспеченным потребительским кредитам на 0,2 процентного пункта в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом — до 5,5%.