МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Риски глобальной рецессии в последние месяцы повысились, при этом ухудшение экономической ситуации в странах с формирующимся рынком (СФР) может спровоцировать эффекты заражения для России, говорится в обзоре ЦБ. Банк России предложил выявлять признаки компаний-зомби на торгах

"В последние месяцы повысились риски глобальной рецессии на фоне снижения экономической активности в ведущих странах или значимого замедления роста, в частности в Китае. Основной фактор глобальных рисков – рекордное ускорение инфляции, которое вынуждает центральные банки ведущих стран проводить довольно агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики", — пишет Банк России.

Отмечается, что на фоне роста ставок в развитых странах повышаются рыночные и долговые риски, банки и другие финансовые организации могут столкнуться с серьезным ухудшением качества кредитных портфелей. Кроме того, рост стоимости жизни, проблемы у корпоративного сектора могут потребовать бюджетных мер поддержки. А это, в свою очередь, способно подорвать фискальную устойчивость и снизить доверие участников рынка.

Банк России предупреждает, что ситуацию могут усугубить проблемы с финансированием долга, накопленные уязвимости, непоследовательность политики регуляторов и нечеткое доведение до общественности принятых решений. ЦБ привел пример, когда Банку Англии пришлось провести экстренные покупки государственных облигаций для стабилизации рынка. "Другие центральные банки также будут вынуждены искать компромисс между ограничением инфляции и рисками для финансовой стабильности", — добавил регулятор.

Каналы влияния глобальных рисков на Россию изменились: традиционный канал влияния через финансовый счет — потоки капитала из развитых стран — стал малозначимым из‑за санкций. "Однако подверженность рискам, связанным с дружественными странами, наоборот, повысилась с учетом переориентации России на их рынки и использования их валют в расчетах. Потенциальное ухудшение ситуации на рынках и в экономиках СФР может спровоцировать эффекты заражения для России", — указывает ЦБ.

Несмотря на повысившиеся глобальные риски, ряд факторов способствует устойчивости российской экономики. "Прежде всего наличие значительного торгового сальдо, которое может демпфировать снижение экспортных поступлений. Также у России по‑прежнему небольшой по мировым меркам объем государственного долга", — заключил регулятор.