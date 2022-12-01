СУХУМ, 1 дек — ПРАЙМ. Объем товарооборота России с Абхазией вырос на 41% по сравнению с прошлым годом, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам встречи со своим абхазским коллегой Лашей Ашуба. Глава ФТС предрек рост товарооборота России и Китая по итогам года

Володин прибыл в четверг в Абхазию с официальным визитом.

"Если говорить об экономических достижениях, то товарооборот растет. Уже в этом году он стал больше на 41%, чем в прошлом году", — сказал он.

Ранее Володин на встрече со спикером Народного собрания Абхазии выступил за выстраивание системных отношений с парламентом республики.