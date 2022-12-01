Володин отметил рост товарооборота России и Абхазии в 2022 году
Депутат Володин: товарооборот России с Абхазией вырос на 41 процент в 2022 году
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СУХУМ, 1 дек — ПРАЙМ. Объем товарооборота России с Абхазией вырос на 41% по сравнению с прошлым годом, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам встречи со своим абхазским коллегой Лашей Ашуба.
Володин прибыл в четверг в Абхазию с официальным визитом.
"Если говорить об экономических достижениях, то товарооборот растет. Уже в этом году он стал больше на 41%, чем в прошлом году", — сказал он.
Ранее Володин на встрече со спикером Народного собрания Абхазии выступил за выстраивание системных отношений с парламентом республики.