МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Безработица в США в ноябре осталась на уровне октября в 3,7%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны поднялось на 200 тысяч после увеличения на 261 тысячу месяцем ранее, предполагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Reuters: в ФРС США высказались о повышении процентных ставок

Министерство труда США опубликует статистику в пятницу, 2 декабря, в 16.30 мск.

В 21.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю их число выросло на четыре — до 627 агрегатов.