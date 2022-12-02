САМАРКАНД, 2 дек — ПРАЙМ. Мировая экономика и глобальные рынки сейчас находятся в состоянии турбулентности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на российско-узбекистанском бизнес-форуме в Самарканде. Мишустин оценил экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта

"Мировая экономика и глобальные рынки находятся в состоянии турбулентности. Как отметил президент России Владимир Владимирович Путин, мир вступил в период трансформаций, которые носят фундаментальный характер. Многие торговые, производственные, логистические связи, ранее пострадавшие от пандемии коронавируса, столкнулись с новыми испытаниями", — пояснил он.

Он отметил, что из-за действий стран Запада подорваны ключевые для бизнеса понятия, как деловая репутация, доверие к мировым валютам. Премьер считает, что в сложившейся ситуации противостоять вызовам страны могут только сообща.

"Из-за действий западных стран — подорваны такие ключевые для бизнеса понятия, как деловая репутация, неприкосновенность собственности, обязательность исполнения договоров и доверие к мировым валютам. В этой ситуации эффективно противостоять существующим и будущим вызовам можно только сообща", — сказал он.

Кроме того, Мишустин заявил, что Россия остается открытой для кооперации с дружественными странами и имеет все для наращивания сотрудничества с соседями, в том числе с Узбекистаном. Мишустин сообщил о росте доходов бюджета в январе-сентябре

"Наша страна остается открытой к кооперации с дружественными государствами. Теми, кто по опыту десятилетий понимает преимущества взаимодействия с близкой по географии, культуре и духовным ценностям Россией. У нас есть всё необходимое, чтобы наращивать многоплановое торгово-экономическое, проектное и инвестиционное сотрудничество с ближайшими соседями. И Узбекистан входит в их число. Мы строим отношения на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга", — заключил глава правительства РФ.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1-2 декабря находится с рабочим визитом Узбекистане, совместно с премьер-министром республики Абдуллой Ариповым они проведут в Самарканде заседание совместной комиссии на уровне глав правительств, а также выступят на пленарном заседании российско-узбекского бизнес-форума.