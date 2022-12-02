САМАРКАНД, 2 дек — ПРАЙМ. Узбекистан в ближайшие пять лет рассчитывает довести объем инвестиций в стране до 120 миллиардов долларов США, из которых 70 миллиардов привлечь в виде иностранных инвестиций, сообщил премьер-министр страны Абдулла Арипов. В Узбекистане назвали число реализуемых с Россией бизнес-проектов

"В последние годы в Узбекистане реализуются масштабные преобразования во всех сферах нашей жизни. Благодаря проводимым реформам, несмотря на пандемию и сложную ситуацию на внешних рынках, нам удалось сохранить положительные темпы экономического роста", — сказал Арипов, выступая на бизнес-форуме в Самарканде.

Он подчеркнул, что Узбекистан собирается в ближайшие десять лет увеличить объем внутреннего валового продукта, а в ближайшие пять лет рассчитывает "довести объем инвестиций до 120 миллиардов долларов, в том числе привлечь не менее 70 миллиардов долларов иностранных инвестиций".

Для этого, отметил Арипов, разработаны конкретные проекты и программы, направленные на модернизацию и трансформацию отраслей промышленности, на развитие производственной, коммунальной и транспортной инфраструктуры.

"Одним из основных направлений реформ мы определили обеспечение открытости национальной экономики и создание необходимых условий для ее интеграции в мировую экономику. В числе основных задач на этом пути — сокращение доли государства в экономике и дальнейшее углубление процессов приватизации", — отметил премьер-министр Узбекистана. Мировая экономика находится в состоянии турбулентности, заявил Мишустин

Он также заметил, что создаются условия для благоприятного инвестиционного климата в республике, оказывается поддержка бизнесу. "В стране значительно упрощены бизнес-процедуры, оптимизируются разрешительные и лицензионные требования, сокращаются налоги. Эти меры позволили создать благоприятную бизнес-среду, о чем свидетельствует двукратный рост субъектов предпринимательства за последние пять лет", — сказал Арипов.

Реформы, по его словам, позволили также привлечь в Узбекистан крупные инвестиции и кредиты международных финансовых институтов на более выгодных условиях. "Узбекистан также смог в значительной степени провести диверсификацию экономики. Так, сегодня в структуре экспорта, наряду с сырьевыми товарами, растет доля готовой продукции, а растущий рынок Узбекистана и стран Центральной Азии, а также соседнего Афганистана обеспечивают на ближайшее десятилетие стабильный рост на продовольствие и другую востребованную продукцию", — сказал премьер.