МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Мировая экономика в 2022 году использовала энергию на 2% эффективнее, чем в 2021, следует из сообщения Международного энергетического агентства (МЭА). Мировая экономика находится в состоянии турбулентности, заявил Мишустин

"Предварительные данные показывают, что в 2022 году мировая экономика использовала энергию на 2% эффективнее, чем в 2021 году. Темпы улучшения почти в четыре раза выше, чем за последние два года, и почти вдвое выше, чем за последние пять лет", — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что, если нынешние темпы прогресса удастся развить в ближайшие годы, то 2022 год может стать поворотным пунктом для эффективности использования энергии.

Анализ МЭА показал, что меры по повышению энергоэффективности, принятые с 2000 года, позволят странам МЭА в 2022 году уменьшить общие счета за электроэнергию на 680 миллиардов долларов, даже с учетом расходов на теплоизоляцию зданий и экономичные автомобили.

Чтобы добиться цели МЭА по достижению углеродной нейтральности к 2050 году, повышение энергоэффективности должно составлять в среднем около 4% в год в течение десятилетия. На данный момент есть признаки прогресса.

Так, электрификация транспорта и отопления происходит активнее. Каждый восьмой автомобиль, продаваемый в мире, теперь электрический, а тепловых насосов в 2022 году только в Европе будет продано почти 3 миллиона по сравнению с 1,5 миллионами в 2019 году.