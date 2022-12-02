САМАРКАНД, 2 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов считает, что республика имеет хорошие перспективы развития сотрудничества с Россией в промышленности, транспортно-логистической сфере, туризме. Узбекистан предложил России оптовый комплекс для торговли с Афганистаном

"В нынешних непростых условиях наше экономическое партнерство может развиваться на основе взаимодополняемой и эффективной кооперации", — сказал глава правительства Узбекистана на переговорах с российским коллегой Михаилом Мишустиным в пятницу. В качестве одной из перспективных сфер взаимодействия он назвал промышленность. "Мы также заинтересованы в наращивании узбекско-российского сотрудничества в транспортно-логистической сфере, приоритетным может быть формирование альтернативных международных транспортных транзитных коридоров", — сказал он. По мнению премьер-министра Узбекистана, "большую значимость приобретает укрепление межрегиональных связей".

"Укрепляются отношения в научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, большой потенциал имеется в сфере туризма", — подчеркнул Арипов.

"Сегодня сотрудничество Узбекистана и России активно развивается на основе обоюдного доверия, поддержки, уважения интересов друг друга", — подчеркнул глава правительства Узбекистана. На его взгляд, "за последние годы узбекско-российское сотрудничество вышло на беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства и союзничества". Арипов заметил, что сейчас объем взаимной торговли превысил 7 миллиардов долларов, и полагает, что к концу нынешнего года этот показатель может приблизиться к 10 миллиардам долларов.

Кроме того, отметил Арипов,"Россия традиционно является важным и надежным торговым партнером Узбекистана".

"Как сегодня уже отмечалось, по итогам прошлого года она заняла первое место, объем взаимной торговли с начала года уже превысил 7,5 млрд (долларов — ред.) по нашим расчетам. И к концу года этот показатель может приблизиться к 10 млрд долларов", — сказал премьер.

Он напомнил, что в течение года уже шесть раз встречался с Мишустиным, и отметил, что в пятницу сторонам предстоит поработать над дальнейшим наполнением двусторонней повестки, новым практическим содержанием, обеспечением, реализацией перспективных инвестпроектов и торговых контрактов.

"Сегодня российско-узбекские отношения стратегического партнерства и союзничества находятся на беспрецедентно высоком уровне", — добавил Арипов.

Помимо этого, глава узбекистанского кабмина указал, что в Узбекистане с начала 2022 года начали работать более 700 предприятий с российским капиталом. Он отметил, что на территории России работают около 1000 предприятий с участием узбекского капитала.

Мишустин 1-2 декабря находится с рабочим визитом Узбекистане, совместно с Ариповым они проводят в Самарканде заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств, а также выступили на пленарном заседании Российско-Узбекского бизнес-форума.