ПАРИЖ, 2 дек — ПРАЙМ. Многие жители Франции на Рождество вынуждены покупать меньше продуктов и подарков в связи с инфляцией и энергетическим кризисом, рассказывают парижане корреспонденту РИА Новости. Венгры сравнили рождественский трамвай без подсветки с тефтелями без мяса

По словам жителей столицы, затраты на покупки, даже в условиях жесткой экономии значительные. "Мы старались найти самый недорогой магазин. Даже если вы не набрали полную тележку, вы смотрите на чек — и это слишком! И даже с небольшим пособием, которое мы получаем на детей, этого недостаточно. Мы не справляемся", — отметила француженка Одри, добавив, что некоторые товары, например, яйца и оливковое масло, и вовсе стали недоступными.

По словам студентки Милен, также сильно выросли цены на хлеб, с 80 центов до 1 евро 30 центов. Она добавила, что улучшение ситуации возможно в случает решения властями Франции проблем с газом и нефтью.

"На Рождество особенно будет сложно большим семьям, как наша. Мы покупаем меньше подарков или более скромные презенты и закладываем на рождественский стол больший бюджет", — добавила Милен.

Отмечается, что некоторые парижане не верят в снижение цен. Флоран, который работает сантехником, подчеркнул, что не верит обещаниям властей. Линда добавила, комментируя невозможность совершать покупки ради удовольствия, что "есть колоссальная разница между тем, что власти говорят и что реально делается".

Собеседники РИА Новости заключили, что рождественский стол в этом году "будет уже не тот": придется отказываться от привычных на праздничном столе продуктов и даже подарков.