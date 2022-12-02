МИНСК, 2 дек — ПРАЙМ. Белорусский лидер Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора договорились провести в декабре встречу, сообщил в пятницу близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". Путин призвал не полагаться на нефте- и газодоллары

"Президенты наметили и график дальнейших контактов, договорившись провести в декабре встречу для обсуждения практических вопросов реализации союзного строительства и экономических вопросов", — сказано в сообщении.

"Пул Первого" также сообщил, что лидеры также обсудили повестку предстоящего в Киргизии саммита Евразийского экономического союза.

"Обсудили международную повестку дня и обстановку, координацию совместных действий. Обсуждены также важные вопросы двустороннего взаимодействия — импортозамещение, реализация союзных программ", — говорится в сообщении.

Кроме того, они уделили отдельное внимание сотрудничеству в гуманитарной сфере, в частности науке." Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились в течение года на базе Академии наук организовать и провести Конгресс молодых ученых Беларуси и России в развитие недавней встречи президента России с учеными в "Сириусе" и на базе наработанного в Беларуси опыта, например, масштабный проект "100 идей для Беларуси", — сообщил Telegram-канал.