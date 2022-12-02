МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на продовольствие в ноябре, как и в предыдущем месяце, практически не изменились, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). ЕС намерен выделить средства на поддержку продовольствия в Африке

"В ноябре 2022 года среднее значение индекса продовольственных цен ФАО составило 135,7 пункта, т. е. практически не изменилось по сравнению с октябрем. Рост индексов цен на растительные масла и сахар был почти полностью компенсирован снижением индексов цен на зерновые, молочную продукцию и мясо. Таким образом, значение индекса лишь незначительно (на 0,3%) превысило уровень ноября 2021 года", — говорится в сообщении.

Так, индекс цен на растительное масло вырос по отношению к октябрю на 3,4 пункта, или на 2,3% — до 154,47 пункта. Это обусловлено ростом цен на пальмовое и соевое масла.

Индекс цен ФАО на зерновые, однако, снизился до 150,4 пункта (на 1,9 пункта к октябрю, или на 1,3%). ФАО объясняет это возобновлением участия России в Черноморской зерновой инициативе и продлением срока действия этой договоренности, а также ослаблением импортного спроса на поставки из США.

Индекс цен на сахар в ноябре вырос к октябрю на 5,7 пункта, или на 5,2% — до 114,3 пункта. ФАО отмечает, что это связано в основном с активными закупками на фоне ограничения мирового предложения сахара, которое вызвано задержками уборочной кампании в ключевых странах-производителях и объявленным Индией понижением квоты на экспорт сахара.

Индекс цен на молочную продукцию снизился к октябрю на 1,7 пункта, или на 1,2% — до 137,5 пункта. Организация объясняет это ослаблением импортного спроса, поскольку покупатели полностью удовлетворили свои потребности на ближайшую перспективу.

Индекс цен ФАО на мясо снизился на 1,1 пункта к октябрю, или на 0,9% — до 117,1 пункта. Такая динамика обусловлена снижением цен на говядину.