МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Безработица в Испании в ноябре сократилась, и в экономике выросло число новых рабочих мест, что отражает силу рынка труда, несмотря на замедление экономики. На это указывают официальные данные, опубликованные в пятницу. Аналитики ждут сохранения безработицы в США в ноябре на уровне октября

Этот отчет был опубликован после того, как недавние данные указали на небольшое замедление инфляции на улучшение ситуации с розничными продажами. Это вызвало надежды на то, что Испания может избежать рецессии этой зимой, которую прогнозировали многие экономисты. В пятницу также вышли данные, показавшие рост числа туристов в октябре.

Число безработных в ноябре сократилось на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем или на 33 512. Таким образом общее число безработных составило 2,88 млн, что стало самым низким уровнем с 2007 года.

Чистое число новых рабочих мест в ноябре с учетом коррекции на сезонные колебания выросло на 78 695 и составило 20,32 млн. Таким образом, число рабочих мест растет 19-й месяц подряд.

Компания BBVA Research в четверг опубликовала новые прогнозы для Испании, согласно которым валовой внутренний продукт в 2022 году вырастет на 4,6%, что соответствует последнему прогнозу МВФ. Аналитики ожидают, что к 2023 году рост ВВП превысит 1%, тогда как испанское правительство ожидают, что рост составит 2,1%.

На этой неделе были опубликованы данные по розничным продажам, которые оказались лучше прогнозов, а инфляция в ноябре замедлилась до 6,6%.

Исторически ноябрь — это плохой месяц для занятости для Испании, так как завершается туристический сезон. Но данные по иностранным туристам продолжают демонстрировать признаки силы этой осенью, что ускоряет восстановление этого сектора до доковидного уровня.

Число иностранных туристов в Испании в октябре подскочило на 39% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и составило 7,18 млн. Однако это ниже, чем в октябре 2019 года, когда число туристов составило 7,59 млн.

Меньшее число туристов тратят почти одну из туже сумму, что и в 2019 году, до 8,30 млрд евро (8,73 млрд долларов).

Рост занятости оказался особенно сильным для технической сферы, где это связано с развертыванием европейских фондов восстановления экономики.