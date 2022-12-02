ТОКИО, 2 дек — ПРАЙМ. Верхняя палата японского парламента вслед за нижней приняла проект дополнительного бюджета, направленного на компенсацию роста цен и другие цели, на сумму 29,9 триллиона иен (около 221,5 миллиарда долларов), голосование транслировалось на канале палаты. Премьер Японии высказался о заключении мирного договора с Россией

Дополнительный бюджет направлен на смягчение негативного влияния роста цен на продовольствие и энергоресурсы для населения и бизнеса. В частности, на то, чтобы компенсировать рост цен на электричество, газ и энергоресурсы, будет направлено 7,82 триллиона иен (57,9 миллиарда долларов). На программу социально-экономических мер, которую премьер-министр Фумио Кисида называет "новым капитализмом" и которая включает пособия по беременности и родам, поддержку стартапов и другие – 5,5 триллиона иен (40,74 миллиарда долларов). На непредвиденные расходы в связи с изменением международной обстановки или стихийного бедствия в бюджет заложен 1 триллион иен (7,14миллиарда долларов), на борьбу с коронавирусом и меры по контролю над ростом цен – 3,7 триллиона иен (27,4 миллиарда долларов).

Почти все средства будут получены за счет выпуска государственных облигаций и ценных бумаг.