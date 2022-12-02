МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Доля торговли товарами со странами СНГ в общем товарообороте РФ за первые девять месяцев текущего года достигла почти 11,5%, а сам показатель к аналогичному периоду прошлого года поднялся примерно на 7%, до 72,6 миллиарда долларов, говорится в сообщении аппарата вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. Эксперт рассказал о последствиях отделения бизнеса Huawei в России от СНГ

"Товарооборот со странами СНГ устойчиво растет. За 9 месяцев 2022 года он вырос на 6,8% и достиг 72,6 миллиарда долларов. Экспорт увеличился на 1,2%, до 45,9 миллиарда долларов, импорт – на 18,1%, до 26,7 миллиарда долларов. В общем товарообороте России доля торговли товарами с государствами СНГ достигла почти 11,5%", — говорится в сообщении.

В том числе в структуре экспорта России в страны СНГ за этот период преобладали нефтепродукты (28,9%) — их поставки выросли на 4%, до 13,3 миллиарда долларов, металлы и изделия из них (15,8%, с ростом на 9,4%, до 7,3 миллиарда долларов), а также продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье — с долей в 15% и ростом поставок в годовом выражении также на 9,4%, до 7,3 миллиарда долларов.

Вице-премьер в ходе своего выступления на заседании экономического совета СНГ отметила активную работу над выполнением плана мероприятий по реализации первого этапа (2021–2025 годы) стратегии экономического развития СНГ до 2030 года. Так, только за счет разработки и реализации нормативно-технических документов по развитию общего электроэнергетического рынка объем взаимной торговли электроэнергией, по оценкам российской стороны, вырастет к 2025 году примерно на 20%, или на 60 миллионов долларов.

В свою очередь экспорт транспортных услуг СНГ к 2030 году может вырасти примерно на 4%, или на 110 миллионов долларов относительно базового 2021 года. В сообщении также отмечается, что в случае подключения 59 организаций резидентов государств–участников СНГ к системе передачи финансовых сообщений Банка России рост взаимной торговли финансовыми услугами к 2023 году составит примерно 4%, или на 15 миллионов долларов по сравнению с 2022 годом.