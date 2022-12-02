МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Венгрия надеется на экономический рост на 1,5 процента в 2023 году, несмотря на рост стоимости энергии, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. Орбан объяснил, почему Евросоюз блокирует деньги для Венгрии

По его словам, Венгрия в 2021 году импортировала ресурсы за семь миллиардов долларов. В текущем году показатель достиг 17 миллиардов и может продолжить рост, отметил президент.

Венгерский лидер отметил, что страна за год потеряла десять миллиардов евро, которые можно было бы направить на зарплаты и социальные пособия.

"Выглядит так, что если в будущем году наши предприятия, рабочие и правительство будут работать хорошо, то мы сможем добиться, чтобы венгерская экономика не скатилась в рецессию, не повернулась назад, чтобы наоборот, был рост экономики, мы рассчитываем на рост экономики на 1,5%", — сообщил Орбан.