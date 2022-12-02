МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Продажа золота населению в России в этом году выросла в 10 раз, но этого мало – нужно, чтобы драгметалл заместил доллары, которые у граждан "лежат по банкам в огородах", заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. Песков призвал дождаться окончательного решения по потолку цен на нефть

В марте в России был принят закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц, а в июле — закон, который освобождает от НДФЛ доходы граждан от продажи золота.

"Меры, которые приняты, все-таки повлияли: у нас реализация золота населению выросла в 10 раз… Но этого мало все равно. Золото должно замещать доллары, которых у населения несколько сотен миллиардов точно лежит по банкам в огородах и так далее. Понятно, что это все надо менять на золото, которые мы сами же и производим", — заявил Моисеев на ежегодном совещании у председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Он добавил, что сейчас в Госдуме рассматривается законопроект, который наделяет правительство полномочиями устанавливать порядок покупки и продажи золота банками.