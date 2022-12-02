МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Последовательное снижение регистрируемой безработицы продолжается в России, ситуация на рынке труда стабильна и под наблюдением, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Минфин: золото должно заместить доллары, лежащие у россиян "по банкам"

Как отметили в аппарате вице-премьера, Голикова провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда.

"В октябре уровень безработицы по методологии Международной организации труда по сравнению с сентябрем не изменился и остаётся на уровне 3,9%. Продолжается последовательное снижение регистрируемой безработицы – в центрах занятости зарегистрировано 562,5 тысячи безработных граждан. Ситуация на рынке труда стабильная и находится на постоянном контроле", — сказала Голикова, слова которой привели в аппарате.

В стране также фиксируется снижение числа сотрудников, находящихся в простое, – с 76,3 тысячи до 72,3 тысячи человек, и граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, – с 81 тысячи до 78,6 тысячи человек.