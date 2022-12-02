БЕРЛИН, 2 дек — ПРАЙМ. Неразрешенный конфликт европейских стран и США, касающийся антиинфляционных мер Вашингтона, может привести к оттоку производств из Европы, а в конечном итоге приведет к ущербу для всех сторон, заявил в пятницу еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. "Дела идут плохо". Эксперт предсказал экономике ФРГ техническую рецессию

"Не должно быть так, что каждый гражданин США получает бонус в размере 7 500 долларов, если он покупает электромобиль американского производства. Это действует как дополнительный налог для европейских производителей. Мы должны создать равные конкурентные условия. Если мы не разрешим этот конфликт, ущерб будет велик для обеих сторон", — сказал Бретон в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke.

В качестве ответных действий на новый закон США Бретон упомянул анонсированный ранее главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен фонд Clean Tech Europe, который призван укрепить суверенитет ЕС в индустриальной области. По словам еврокомиссара, первые очертания фонда могут появиться в ближайшее время, а на следующей неделе представители ЕС направятся в Вашингтон на переговоры.

"Мы должны предотвратить перевод всей или части своего производства энергоемкими компаниями в страны, в которых энергия надежнее и дешевле. Я имею в виду в первую очередь США и Китай. Соблазн велик, и я могу это понять", — подчеркнул еврокомиссар.

По словам Бретона, тысячи компаний в Европе опасаются за свою конкурентоспособность и потому ЕС необходимо реагировать на это очень быстро, не ввязываясь при этом в гонку за субсидиями.

"Мы должны найти ответ на антиинфляционную программу в США. Субсидии, которые Вашингтон предоставляет отечественной промышленности с гарантиями на следующие десять лет, опасно искажают конкуренцию", — добавил он.

Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из местных материалов. Этот "Акт сокращения инфляции" выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. В ЕС считают закон дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран.