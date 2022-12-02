МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Банк России 2 декабря внес 3 новые организации в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке: Fan.Money, платформы для инвестиций "1СТАРТЕР" и ООО ФГ "Эксперт", следует из сообщения регулятора. Голикова отметила снижение регистрируемой безработицы в России

"Банк России с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций выявляет (в том числе в интернете) компании и проекты с признаками нелегальной деятельности. Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, иностранными регуляторами для применения иных мер", — отмечает Банк России.

Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности составляет 7643 организации.

"Нелегальные операторы действуют вне правового поля и не поднадзорны регулятору. Их деятельность может нести риски для потребителей. Эти компании зачастую обещают в своей рекламе высокий гарантированный доход. Однако при этом у инвестора нет возможности проверить через независимые источники реальность и качество заявленных инвестиционных проектов, отследить движение вложенных средств. Кроме того, нелегальные компании создают неконкурентные условия на рынке", — сообщает ЦБ.

По закону создавать инвестиционные платформы могут только компании, включенные в реестр Банка России. Они должны обеспечивать сохранность средств инвесторов, раскрывать информацию, необходимую для принятия инвестиционного решения, и соблюдать другие требования закона, направленные на защиту прав инвесторов.

Банк России напоминает гражданам, что надо быть всегда внимательными и проверять, легально ли действует компания. Важно, что по закону инвестиции можно перечислять только на номинальный счет оператора инвестиционной платформы, а не напрямую компании, привлекающей средства, и тем более не на карту физического лица. Не следует также оставлять свои персональные данные и данные банковской карты на сайтах нелегальных компаний.