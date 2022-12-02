БРЮССЕЛЬ, 2 дек — ПРАЙМ. Еврокомиссия выступила с предложением ввести наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет для физических лиц и штраф в размере пяти процентов от годового оборота для юридических лиц за обход санкций, следует из опубликованного в пятницу предложения ЕК. ЕК уточнила, в каком случае обход санкций не будет считаться преступлением

"Общие базовые стандарты наказаний: в зависимости от правонарушения, физическое лицо может быть подвергнуто максимальному наказанию на срок не менее пяти лет лишения свободы. Компании могут быть подвергнуты штрафу в размере не менее 5% от общемирового оборота юрлица за год, предшествующий окончательному решению о наказании", — сказано в документе.

Из предложения также следует, что нова мера затруднит использование разных юрисдикций внутри ЕС для обхода ограничительных мер.

"Реализация ограничительных мер ЕС после российской атаки против Украины выявила сложность установления активов олигархов, которые скрывают их в различных юрисдикциях путем создания юридических и финансовых структур. Предложенная директива устанавливает общий стандарт наказания во всех государствах-членах Евросоюза. Таким образом устраняются юридические лазейки, повышается фактор сдерживания в отношении нарушения санкций ЕС", — говорится в документе. В ЕС пояснили, за какие "преступления против санкций" будут сажать

Совет Евросоюза 28 ноября утвердил решение о включении обхода или нарушения европейских санкций в список уголовных преступлений в ЕС. Сейчас время уголовными преступлениями на уровне всего ЕС являются терроризм, торговля людьми и сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконный оборот наркотиков и оружия, отмывание денег, коррупция, киберпреступления, оргпреступность.

В пятницу ЕК, согласно процедуре, представила предложение по директиве, которая содержит основные правила, касающиеся определения преступлений по обходу и нарушению санкций и наказанию за подобные нарушения. Эту директиву теперь должны утвердить в Совете ЕС и в Европарламенте. После утверждения решение будет обязательным для реализации всеми членами Евросоюза.

ЕК представила 25 мая пакет предложений по возможной конфискации замороженных российских активов, а также по включению нарушений, связанных с обходом санкций, в список уголовных преступлений в ЕС.

Как позже заявлял европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, соответствующая директива будет принята в октябре, однако до сих пор конкретная информация по срокам принятия документа не раскрывалась.

По словам еврокомиссара, после принятия этой директивы попытка обойти санкции будет внесена в список уголовных преступлений во всем ЕС, что открывает путь к конфискации активов российского бизнеса.