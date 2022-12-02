ДОНЕЦК, 2 дек — ПРАЙМ. С 1 января жители ДНР смогут обменять гривны на рубли в отделениях банков, сообщил премьер ДНР Виталий Хоценко. Путин и Шольц обсудили "продуктовую сделку"

"Если у вас на руках есть наличные сбережения в гривне, то с 1 января 2023 года их можно будет обменять в отделениях Промсвязьбанка, ЦМРБанка и МРБ-Банка по курсу банка. Обменять можно будет как банкноты, так и монеты", — написал он в своем Telegram-канале.

С 1 января 2023 года обращение гривны на территории республики будет прекращено, поскольку согласно федеральному конституционному закону от 4 октября 2022 года денежной единицей на территории ДНР является рубль.

Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.