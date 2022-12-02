Россия возобновила поставки плодоовощной продукции еще с 20 предприятий Молдавии
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Россельхознадзор со 2 декабря возобновляет поставки плодоовощной продукции еще с 20 предприятий Молдавии, сообщается на сайте ведомства.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в четверг, 1 декабря, сообщил РИА Новости, что по итогам встречи с представителями партии "Шор" обратится в Россельхознадзор с предложением снять все ограничения на поставки плодоовощной продукции из Молдавии. В этот же день ведомство сообщило о возобновлении со 2 декабря поставок плодоовощной продукции с 20 молдавских предприятий.
"Россельхознадзор в рамках поэтапного снятия временных ограничений поставок подкарантинной продукции из Республики Молдова с 2 декабря разрешает отгрузку указанных грузов с еще 20 предприятий", — говорится в сообщении.
В частности, ограничения сняты с TTTrading Com OOO, Viva Igna ООО и Eurofruct grup.
Поясняется, что такое решение ведомство приняло после проведения анализа поступающей на территорию России продукции от молдавских предприятий, в отношении которых ранее были сняты временные ограничения.
В Россельхознадзоре напомнили, что временные ограничения на ввоз подкарантинной продукции из Молдавии были введены 15 августа текущего года. Причиной стали систематические выявления карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов в овощах и фруктах.
https://1prime.ru/state_regulation/20221202/839037022.html