МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Россельхознадзор со 2 декабря возобновляет поставки плодоовощной продукции еще с 20 предприятий Молдавии, сообщается на сайте ведомства. ЦБ расширил список организаций с признаками нелегальной деятельности

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в четверг, 1 декабря, сообщил РИА Новости, что по итогам встречи с представителями партии "Шор" обратится в Россельхознадзор с предложением снять все ограничения на поставки плодоовощной продукции из Молдавии. В этот же день ведомство сообщило о возобновлении со 2 декабря поставок плодоовощной продукции с 20 молдавских предприятий.

"Россельхознадзор в рамках поэтапного снятия временных ограничений поставок подкарантинной продукции из Республики Молдова с 2 декабря разрешает отгрузку указанных грузов с еще 20 предприятий", — говорится в сообщении.

В частности, ограничения сняты с TTTrading Com OOO, Viva Igna ООО и Eurofruct grup.

Поясняется, что такое решение ведомство приняло после проведения анализа поступающей на территорию России продукции от молдавских предприятий, в отношении которых ранее были сняты временные ограничения.

В Россельхознадзоре напомнили, что временные ограничения на ввоз подкарантинной продукции из Молдавии были введены 15 августа текущего года. Причиной стали систематические выявления карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов в овощах и фруктах.