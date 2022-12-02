МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Товарооборот России и КНР может превысить 200 миллиардов долларов уже в будущем году, заявил замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичев. Китай усилил надзор за коммерческими банками, сообщили СМИ

"Фактические показатели взаимной торговли в 2021 году, а также показатели за 10 месяцев 2022 года уже превысили целевые ориентиры, заложенные в дорожной карте. Таким образом, поставленная главами России и Китая задача по наращиванию торговли с Китаем может быть выполнена уже в будущем году", — сообщил Ильичев, слова которого приводит пресс-служба министерства.

Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, доведя его до 200 миллиардов долларов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году. По итогам 2021 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 35,8% и составил рекордные 146,887 миллиарда долларов.

Как сообщал в среду глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин, по итогам 10 месяцев товарооборот с Китаем вырос почти на 27% в годовом выражении, а в физическом выражении — на 3,6% год к году.