МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Численность населения РФ с денежными доходами ниже границы бедности в третьем квартале 2022 года составила 15,3 миллиона человек или 10,5% населения, следует из предварительных данных Росстата. Путин пообещал обсудить вопрос об индексации пенсий работающим инвалидам

Начальное значение "границы бедности" устанавливается на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума на основе потребительской корзины. Это прожиточный минимум за четвертый квартал 2020 года, который будет ежеквартально увеличиваться по уровню инфляции. Как следует из данных Росстата, базовая граница бедности в четвертом квартале 2020 года составила 11 329 рублей. В третьем квартале текущего года значение границы бедности составило 13 688 рублей (рост на 20,82% к четвертому кварталу 2020 года).

В первом квартале 2022 года численность россиян с денежными доходами ниже границы бедности составила 20,9 миллиона человек или 14,3%; во втором квартале — 17,6 миллиона человек или 12,1%.

Как пишет Росстат в комментарии, по сравнению с третьим кварталом 2021 года доля малоимущего населения сократилась на 0,5 п.п., (в третьем квартале 2021 года их насчитывалось 16 миллионов человек), а по сравнению со вторым кварталом текущего года на 1,6 п.п. или на 2,3 миллиона человек.

В статистическом ведомстве пояснили, что на снижение численности малоимущего населения повлияло увеличение объемов социальных выплат, а также увеличение объемов оплаты труда наемных работников. На рост доходов наименее обеспеченных слоев населения оказали целевые выплаты со стороны государства: ежемесячные денежные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно и ежемесячные пособия на детей в возрасте от 8 до 17 лет (введены с 1 апреля 2022 года).

В январе-сентябре 2022 года 17,2 миллиона человек или 11,8% численности населения страны жили за границей бедности.

В целом по итогам прошлого года численность населения с денежными доходами ниже границы бедности в РФ составила 16,1 миллиона человек или 11%.