МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Снижение экономики РФ по итогам следующего года составит 5-6%, минимальное значение ключевой ставки ЦБ РФ в 2023 году — 6% при текущих 7,5%, оценивает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. В Минпромторге заявили, что Россия нашла новые рынки сбыта металлов

"Текущий год мы проходим лучше ожиданий, которые на фоне геополитического и санкционного обострения сулили падение ВВП РФ в этом году на 5-15%. Санкции срабатывают постепенно, и российская экономика подстраивалась под них. Текущий рыночный консенсус-прогноз на 2023 год предполагает 2-2,5% снижения ВВП РФ, но я ожидаю падения показателя на 5-6%", — сказала она на конференции "Макроэкономический прогноз на 2023 год. Лучшие инвестиционные стратегии", организованной газетой "Ведомости".

Из-за санкций будет происходить упрощение производства в смысле снижения доли обработки, потребительский спрос будет подавленным, поясняет она.

Что касается ключевой ставки ЦБ РФ, то на ближайшем заседании регулятора 16 декабря эксперт не ожидает ее изменения – показатель останется на уровне 7,5%, считает Орлова. "В первом полугодии следующего года не исключено дальнейшее снижение ставки ЦБ. При этом ее "дно" составит в 2023 году 6% годовых", — прогнозирует Орлова.

По прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в текущем году снизится на 2,9%, в 2023 году — на 0,8%, в 2024-2025 годах ожидается рост на 2,6% ежегодно. ЦБ ожидает, что снижение ВВП составит 3-3,5% в этом году. ЦБ в октябре сообщал, что с 31 октября до конца 2022 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 7,4-7,6%. В 2023 году показатель ожидается на уровне 6,5-8,5%, в 2024 году — 6-7%, а в 2025 году — 5-6%.