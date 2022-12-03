ВАШИНГТОН, 3 дек — ПРАЙМ. Один из крупнейших оборонных подрядчиков в Соединенных Штатах компания Northrop Grumman представила в пятницу вечером новейший стратегический бомбардировщик B-21 Raider, который создан по технологии "стелс". Трансляция события велась на сайте производителя. СМИ: большинство стран НАТО исчерпали запасы оружия для Украины

Презентация проходила на заводе в Палмдейл (штат Калифорния) в присутствии министра обороны США Ллойда Остина. Глава Пентагона в своем аккаунте в Twitter охарактеризовал событие как "историческое". Производитель позиционирует свой бомбардировщик как единственный в мире самолет шестого поколения.

"Флот бомбардировщиков является краеугольным камнем военно-воздушной мощи этой страны, и сегодня вечером мы представляем вам возможности нового поколения. Вместе с данным самолетом мы презентуем вам следующее поколение технологии "стелс", разработанной для ВВС США для решения самых сложных задач. Американские военно-воздушные силы будут сдерживать и устранять угрозы в любой точке мира в условиях меняющейся окружающей среды, а оперативное внедрение (новых) технологий обеспечит готовность B-21 опережать данные угрозы", — заявила гендиректор компании-производителя Кэти Уорден.

B-21 Raider, согласно заверениям Northrop Grumman, будет способен достичь любой точки мира, нести ядерные и неядерные вооружения и преодолевать самые передовые системы ПВО благодаря усовершенствованной технологии "стелс". Ожидается, что в перспективе миру также будут представлены беспилотные модификации такой модели.

"Когда дело доходит до демонстрации решимости Америки, B-21 Raider будет стоять рядом, молча и наготове. Мы предоставляем парку американских истребителей передовой самолет, сочетающий в себе дальность полета, грузоподъемность и жизнеспособность. B-21 Raider — это будущее средств сдерживания", — заявили в компании.

Помимо представленного, еще пять бомбардировщиков такого типа находятся на различных стадиях производства. Поднять машину в воздух планируется в 2023 году.

Военные заявляют о планах купить не менее сотни таких самолетов. На программу B-21 Пентагон зарезервировал свыше 19 миллиардов долларов в период с 2023 по 2027 год.