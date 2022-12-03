Пушков прокомментировал конфликт между министрами в Германии
Сенатор Пушков прокомментировал конфликт из-за финансирования между министрами в Германии
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МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал конфликт между министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт и ее коллегой по федеральному правительству, главой минфина Кристианом Линднером по поводу распределения финансов.
Ламбрехт попросила Линдера выделить крупную сумму для покупки недостающего вооружения.
"У Германии проблемы не только энергетические и футбольные. Еще недавно эта страна считалась лидером в Европе. Но уже что-то непохоже", — отметил Пушков в своем Telegram.