МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал конфликт между министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт и ее коллегой по федеральному правительству, главой минфина Кристианом Линднером по поводу распределения финансов. Пушков рассказал, как Маск бросил вызов "либеральной диктатуре"

Ламбрехт попросила Линдера выделить крупную сумму для покупки недостающего вооружения.

"У Германии проблемы не только энергетические и футбольные. Еще недавно эта страна считалась лидером в Европе. Но уже что-то непохоже", — отметил Пушков в своем Telegram.