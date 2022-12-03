Туркмения и ОАЭ увеличили объем торговли за девять месяцев на 296 процентов
Объем торговли между Туркменией и ОАЭ за девять месяцев достиг 653 миллионов долларов
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АШХАБАД, 3 дек — ПРАЙМ. Объем торговли между Туркменией и ОАЭ без учета нефтегазовых ресурсов за 9 месяцев вырос почти на 300% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в субботу туркменский новостной портал "Ориент" со ссылкой на посла арабской страны в Ашхабаде Ахмеда Аль-Хая Аль-Хамели.
"В настоящее время Объединенные Арабские Эмираты являются крупным торговым партнером Туркменистана. Объем двусторонней ненефтяной торговли за первые девять месяцев этого года достиг 653 миллионов долларов, что является рекордным ростом на 296% по сравнению с прошлым годом", — сказал посол на торжественном приеме в Ашхабаде по случаю 51-го Национального дня ОАЭ.
ОАЭ постоянно принимают участие в биржевых торгах Туркменской товарно-сырьевой биржи, закупая продукцию топливно-энергетического комплекса и текстильной промышленности страны.