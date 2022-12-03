АШХАБАД, 3 дек — ПРАЙМ. Объем торговли между Туркменией и ОАЭ без учета нефтегазовых ресурсов за 9 месяцев вырос почти на 300% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в субботу туркменский новостной портал "Ориент" со ссылкой на посла арабской страны в Ашхабаде Ахмеда Аль-Хая Аль-Хамели. На месторождении в туркменском секторе Каспия получили приток газа

"В настоящее время Объединенные Арабские Эмираты являются крупным торговым партнером Туркменистана. Объем двусторонней ненефтяной торговли за первые девять месяцев этого года достиг 653 миллионов долларов, что является рекордным ростом на 296% по сравнению с прошлым годом", — сказал посол на торжественном приеме в Ашхабаде по случаю 51-го Национального дня ОАЭ.

ОАЭ постоянно принимают участие в биржевых торгах Туркменской товарно-сырьевой биржи, закупая продукцию топливно-энергетического комплекса и текстильной промышленности страны.