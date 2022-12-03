МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Правительство России одобрило исполнение федерального бюджета за девять месяцев 2022 года, сообщил кабмин на своем сайте. Совфед одобрил федеральный бюджет на 2023-2025 годы

"Утвердить отчет об исполнении федерального бюджета за девять месяцев 2022 года и направить его в Государственную Думу, Совет Федерации и Счётную палату Российской Федерации", — сказано в сообщении.

Минфин ранее сообщал, что профицит федерального бюджета в январе-сентябре 2022 года снизился до 54,689 миллиарда рублей против предварительной оценки министерства в 137,443 миллиарда рублей за январь-август текущего года.

В законе о бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов профицит на конец текущего года планировался на уровне 1,328 триллиона рублей.