ТОКИО, 3 дек — ПРАЙМ. Япония предоставит Молдавии дополнительную финансовую помощь в размере 27 миллионов долларов и рассмотрит возможности для дальнейшей поддержки республики, сообщил японский МИД. Россия возобновила поставки продукции из некоторых предприятий Молдавии

Отмечается, что договоренность о помощи достигнута на встрече премьер-министра Японии Фумио Кисиды и президента Молдавии Майи Санду.

"Премьер-министр Кисида выразил благодарность Молдавии за усилия по приему беженцев с Украины, число которых превышает 20% от населения страны, и передал о принятом решении направить в Молдавию… 27 миллионов (долларов) дополнительной помощи в области здравоохранения, продовольствия, энергии, гендерных вопросов, а также серьезно рассмотреть вопрос о предоставлении финансовой помощи, которую запрашивала Молдавия", — сказано в заявлении японского МИД.

Санду принимала участие во Всемирной Ассамблее женщин WAW!2022 в Токио в субботу. Она выступила на круглом столе, где рассказала о введенном в стране на законодательном уровне квотировании участия женщин в политической жизни.