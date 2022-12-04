Володин: сначала Запад отбирал имущество, теперь арестовывает российских бизнесменов
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Государства Запада сначала отнимали у российских бизнесменов имущество, теперь арестовывают их самих, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Страдальцам", покинувшим Родину, посвящается… Западные страны сначала отбирали яхты, виллы, автомобили и самолеты у российских бизнесменов. Теперь арестовывают их самих", — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее национальное агентство Британии по борьбе с преступностью сообщило, что правоохранительные органы страны задержали в Лондоне 58-летнего бизнесмена из России по обвинению в отмывании денег. Российское посольство в Лондоне направило в Форин офис ноту в связи с действиями британских правоохранителей и потребовало допустить к бизнесмену консульских сотрудников и адвоката.
Володин напомнил о сказанных президентом России Владимиром Путиным 20 лет назад словах, которые "оказались пророческими". "В этой связи хочется вспомнить, о чем говорил наш президент Владимир Путин, что все, кто хранят активы и деньги за рубежом, замучаются "пыль глотать", пытаясь вернуть эти средства", — пояснил он.
Парламентарий также посоветовал развивать Россию. "Надо развивать свою страну — Россию. И помнить: здесь родились, смогли реализовать себя, ей обязаны всем. Необходимо делать все, чтобы жизнь в ней была лучше. Тогда не только деньги будут целы, но и совесть чище", — заключил он.
https://1prime.ru/state_regulation/20221204/839045739.html