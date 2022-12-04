МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Государства Запада сначала отнимали у российских бизнесменов имущество, теперь арестовывают их самих, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Российская экономика выиграет от западных санкций, заявил посол Доминиканы

"Страдальцам", покинувшим Родину, посвящается… Западные страны сначала отбирали яхты, виллы, автомобили и самолеты у российских бизнесменов. Теперь арестовывают их самих", — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее национальное агентство Британии по борьбе с преступностью сообщило, что правоохранительные органы страны задержали в Лондоне 58-летнего бизнесмена из России по обвинению в отмывании денег. Российское посольство в Лондоне направило в Форин офис ноту в связи с действиями британских правоохранителей и потребовало допустить к бизнесмену консульских сотрудников и адвоката.

Володин напомнил о сказанных президентом России Владимиром Путиным 20 лет назад словах, которые "оказались пророческими". "В этой связи хочется вспомнить, о чем говорил наш президент Владимир Путин, что все, кто хранят активы и деньги за рубежом, замучаются "пыль глотать", пытаясь вернуть эти средства", — пояснил он.

Парламентарий также посоветовал развивать Россию. "Надо развивать свою страну — Россию. И помнить: здесь родились, смогли реализовать себя, ей обязаны всем. Необходимо делать все, чтобы жизнь в ней была лучше. Тогда не только деньги будут целы, но и совесть чище", — заключил он.