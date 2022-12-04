МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Планы киевского режима по срыву транзита аммиака по трубопроводу Тольятти – Одесса "бесчеловечны" и указывают на "неадекватность" команды Владимира Зеленского, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Киев готовит провокацию по срыву транзита аммиака, сообщил источник

"Это одно из тех действий, которое указывает на все большую неадекватность сегодняшней команды, которая сидит в Киеве, возглавляется Зеленским… Что касается ситуации с аммиаком, с его транспортировкой — это все события того же ряда. Все, что можно посоветовать в этой связи команде Зеленского, его офису… и всем остальным, кто так или иначе определяет курс киевского режима, одуматься… Даже сами планы о реализации такого рода действия без их осуществления будут на суде истории свидетельствовать о бесчеловечности существующего, установившегося в Киеве режима", — прокомментировал он информацию о подготовке киевским режимом срыва инициативы ООН по возобновлению транзита аммиака.

Новиков добавил, что граждане Украины и близлежащих стран уже привыкли к ударам по Запорожской АЭС, что является "символом полного абсурда".

"К сожалению, граждане разных стран, в том числе находящиеся непосредственно вблизи Украины, сами украинцы привыкли к сообщениям об ударах по Запорожской АЭС, что является символом полного абсурда и готовности пойти на любые авантюры ради достижения своих целей", — сказал он.

Ранее военно-дипломатический источник заявил РИА Новости, что киевский режим готовит провокацию, чтобы сорвать инициативу ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти – Одесса.