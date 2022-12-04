БЕРЛИН, 4 дек — ПРАЙМ. Необходимо подать жалобу на США во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за принятия в стране закона о снижении инфляции (IRA), заявил немецкий политик (партия СДПГ), глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге в интервью изданиям Funke Mediengruppe. В ЕК заявили о вреде конфликта ЕС и США из-за антиинфляционного закона

"Необходимо, чтобы ЕС быстро, в ближайшие несколько месяцев, подал жалобу в ВТО", — сказал он.

По мнению Ланге, жалоба укажет на то, что действия США не соответствуют правилам ВТО.

"Я предполагаю, что некоторые небольшие изменения для реализации IRA еще могут быть согласованы в ходе переговоров. Но я не думаю, что многое изменится по существу, потому что закон уже принят", — пояснил евродепутат.

Он отметил, что ЕС необходимо усилить поддержку своей промышленности. "Мы также должны проверить, можем ли мы снизить цены на электроэнергию для промышленности, в настоящее время они в десять раз выше, чем в США", — сказал он. Нефть животворящая: США потеряли контроль над своим союзником

Евродепутат, являющийся представителем по экономической политике от Европейской народной партии Маркус Фербер в интервью Funke Mediengruppe призвал к жесткому курсу в отношении США. По его словам, если американская сторона не уступит сейчас, Комиссия ЕС должна подумать об активации инструментов торговой защиты. Он добавил, что есть большое разочарование по поводу протекционистского курса президента США. "Американский антиинфляционный закон грозит значительно ухудшить сложную экономическую ситуацию в Европе", — пояснил Фербер.

Подписанный президентом США Джо Байденом в августе закон, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ, который администрация называет "Акт сокращения инфляции", выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.

В ЕС считают данный акт дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что не исключает введения ответных мер, если США не пересмотрят меры поддержки бизнеса, прописанные в законе о сокращении инфляции.