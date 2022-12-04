ПАРИЖ, 4 дек — ПРАЙМ. Евросоюзу необходимо прекратить поставлять оружие Киеву, снять санкции против России и "успокоить" Владимира Зеленского, чтобы избежать "экономического суицида", заявил в эфире телеканала Europe 1 депутат французского парламента, лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян. В Совфеде предрекли Европе тяжелые последствия из-за потолка цен на нефть

"Сейчас настал момент, чтобы избежать суицида Европы, потому что этот конфликт толкает нас на социальный и экономический суицид. Это момент, чтобы прийти к миру и найти компромисс между двумя странами и успокоить Зеленского", — сказал он.

По мнению политика, украинский конфликт "зашел не в то русло", Зеленский использует ситуацию для ослабления России. "Франция должна дистанцироваться от конфликта на Украине и занять позицию арбитра. Сегодня цель Зеленского — уже не защита Украины. Его цель, жертвуя украинским народом, служить инструментом разрушения России. Это очень серьёзная ошибка", — пояснил Дюпон-Эньян.

Он добавил, что конфликт создает выгодное положение Китаю и США, сближает Москву с Пекином, а Европу толкает в ситуацию энергетического, экономического и социального кризиса.

"Совершенно необходимо прекратить экономические санкции против России и поставки оружия Украине при условии прекращения огня. Необходимо сесть за стол переговоров. Россия — великая держава и останется таковой. Необходимо убеждать Россию и Зеленского и защищать интересы Франции, не погружаясь в энергетический, социальный и экономический кризис, когда наши лучшие производства переходят в США или Китай, потому что это именно то, что сейчас происходит", — заключил он.