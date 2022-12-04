БРЮССЕЛЬ, 4 дек — ПРАЙМ. Евросоюзу необходимо принять меры, позволяющие сбалансировать глобальную конкуренцию в связи с принятием в США закона о снижении инфляции (IRA), заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления в Колледже Европы в бельгийском городе Брюгге. В ЕК заявили о вреде конфликта ЕС и США из-за антиинфляционного закона

"Мы должны скорректировать наши правила, чтобы упростить государственные инвестиции в экологическую трансформацию, также следует заново оценить общеевропейское финансирование", — сказала она.

Фон дер Ляйен отметила, что ЕС продолжит работать с США для урегулирования разногласий в вопросах конкуренции и обеспечения равных условий для бизнеса, возникших после принятия нового закона.

Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в августе, в том числе предусматривает расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из местных материалов. Этот "Акт сокращения инфляции" выделяет 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. В ЕС считают закон дискриминационным по отношению к аналогичной продукции, импортируемой из других стран.