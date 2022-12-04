МИНСК, 4 дек — ПРАЙМ. Белоруссия в следующем году продолжит рассчитываться за поставляемые из РФ энергоносители российскими рублями, это ее вполне устраивает, заявил министр финансов республики Юрий Селиверстов. Эрдоган рассказал о подготовке проекта газового хаба

"Мы оставляем (такую схему расчетов — ред.), конечно, это выгодно. Выручка у нас формируется в российских рублях, поэтому никаких проблем у нас по этому поводу нет", — сказал глава белорусского минфина в интервью телеканалу "Беларусь-1" в воскресном эфире.

"Мы не только рассчитываемся за энергоносители, но и рассчитываемся по долгам в российских рублях. Схема остается, она вполне комфортная — нас устраивает", — добавил Юрий Селиверстов.

Он также рассказал о планах начать финансирование проектов импортозамещения за счет кредита РФ.

"Уже намечено порядка 15 проектов, сейчас идет их конкретная отработка, чтобы заявляться в банк на финансирование. Мы надеемся, что уже с конца этого года мы уже сможем что-то начать финансировать", — сказал глава белорусского минфина в интервью телеканалу "Беларусь-1" в воскресном эфире, отвечая на вопрос журналиста о реализации белорусско-российского соглашения о финансировании проектов по импортозамещению.

"Учитывая, что это будут заемные ресурсы, мы должны будем заработать, вернуть эти деньги и получить от этого свою рентабельность. Опять же – это и создание рабочих мест, и добавленная стоимость", — добавил Селиверстов.

В ноябре пресс-служба белорусского правительства сообщила, что Белоруссия и Россия подписали межправительственное соглашение о выделении республике кредита на сумму 105 миллиардов российских рублей на импортозамещающие проекты. Стороны уже определили для начала финансирования 12 импортозамещающих кооперационных проектов, которые будут реализовываться на территории Белоруссии в рамках соглашения.