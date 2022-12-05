МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. В Ярославле в жилом доме произошел взрыв газа, сообщается на сайте регионального управления МЧС. Число погибших при хлопке газа в доме в Нижневартовске возросло до шести

Инцидент произошел на улице Кузнецова, в доме 5.

Сообщение о ЧП поступило в 6.15.

"Есть обрушение чердачных перекрытий и кровли. Есть пострадавшие. Эвакуировано 44 человека, из них 3 детей", — сообщает ведомство.

Привлечено 41 человек личного состава, 11 единиц техники, от МЧС 31 человек, 8 единиц техники.

Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, при хлопке бытового газа на третьем этаже пострадал пожилой мужчина, нарушено остекление без обрушения.

"В трехэтажном доме… на третьем этаже произошел хлопок бытового газа. Пострадал пожилой мужчина. Нарушено остекление. Обрушений нет", — сказал собеседник агентства.