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В Ярославле в жилом доме произошел взрыв газа
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В Ярославле в жилом доме произошел взрыв газа, сообщается на сайте регионального управления МЧС. Инцидент произошел на улице Кузнецова, в доме 5. Сообщение о ЧП поступило в 6.15... ПРАЙМ, 05.12.2022
макроэкономика, экономика, новости, газ, чп
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. В Ярославле в жилом доме произошел взрыв газа, сообщается на сайте регионального управления МЧС.
Инцидент произошел на улице Кузнецова, в доме 5.
Сообщение о ЧП поступило в 6.15.
"Есть обрушение чердачных перекрытий и кровли. Есть пострадавшие. Эвакуировано 44 человека, из них 3 детей", — сообщает ведомство.
Привлечено 41 человек личного состава, 11 единиц техники, от МЧС 31 человек, 8 единиц техники.
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, при хлопке бытового газа на третьем этаже пострадал пожилой мужчина, нарушено остекление без обрушения.
"В трехэтажном доме… на третьем этаже произошел хлопок бытового газа. Пострадал пожилой мужчина. Нарушено остекление. Обрушений нет", — сказал собеседник агентства.