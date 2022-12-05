МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в ноябре повысился до 48,3 пункта с 43,7 пункта в октябре, говорится в сообщении S&P Global. Аналитики ждут снижения индекса деловой активности в сфере услуг США

"Индекс деловой активности в сфере услуг с коррекций на сезонные изменения S&P Global Russia составил 48,3 пункта в ноябре против 43,7 пункта в октябре. Последние данные свидетельствуют о незначительном сокращении объемов производства у российских компаний в сфере услуг. Темпы снижения значительно замедлились по сравнению с предыдущим периодом исследования. Там, где было отмечено снижение активности, компании объясняли это слабым клиентским спросом и очередным ежемесячным снижением количества новых заказов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что ноябрьские данные свидетельствуют лишь о незначительном падении объемов новых заказов в российских компаниях сектора услуг. Привлечение новых клиентов привело к замедлению сокращения объема новых заказов по сравнению с октябрем. Тем не менее, компании отметили низкий уровень спроса, отмечает S&P Global.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.