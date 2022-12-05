МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило суверенный рейтинг Узбекистана в иностранной валюте на уровне "ВВ-" со стабильным прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства. Fitch подтвердило рейтинг Испании на уровне "А-"

В национальной валюте рейтинг подтвержден на уровне "В".

"Стабильный прогноз отражает наши ожидания того, что сравнительно сильные финансовые и внешние фондовые позиции Узбекистана помогут его экономике противостоять дополнительным возможным негативным макроэкономическим последствиям российско-украинского конфликта и слабого роста мировой экономики в течение следующих 12 месяцев", — поясняет агентство.

Агентство прогнозирует соотношение чистого долга к ВВП на уровне 18% по итогам 2022 года. Рост экономики Узбекистана ожидается на уровне 5,8% в 2022 году.

Агентство также отмечает, что рейтинг страны поддерживается, помимо прочего, большим количеством денежных переводов из России.