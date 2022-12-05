СМИ: в Евросоюзе обсудили подготовку девятого пакета антироссийских санкций
Politico: ЕК и представители стран ЕС обсудили девятый пакет антироссийских санкций
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МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Еврокомиссия обсудила с представителями стран ЕС подготовку девятого пакета антироссийских санкций, список может быть дополнен 180 позициями, в том числе в сфере технологий, финансов и медиа, сообщило европейское издание Politico.
Дипломатические источники издания выразили уверенность, что санкционное соглашение может быть достигнуто относительно быстро, возможно, до начала заседания Совета по иностранным делам и саммита ЕС на следующей неделе.