МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Еврокомиссия обсудила с представителями стран ЕС подготовку девятого пакета антироссийских санкций, список может быть дополнен 180 позициями, в том числе в сфере технологий, финансов и медиа, сообщило европейское издание Politico. Российская экономика выиграет от западных санкций, заявил посол Доминиканы

Дипломатические источники издания выразили уверенность, что санкционное соглашение может быть достигнуто относительно быстро, возможно, до начала заседания Совета по иностранным делам и саммита ЕС на следующей неделе.