МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции замедлилась в ноябре впервые за 1,5 года, до 84,39% с 85,51% в октябре, сообщил в понедельник национальный институт статистики (ТUIK). Опрос: почти четверть немцев из-за инфляции не будут покупать подарки

Рост потребительских цен, по данным ведомства, составил 2,88%.

Группа исследования инфляции (ENAG), созданная учеными и экономистами, также рассчитала рост потребительских цен в Турции в ноябре: по ее данным, годовая инфляция замедлилась до 170,7% с 186,27% месяцем ранее, данные обнародованы в Twitter группы. Рост потребительских цен за месяц, по данным ENAG, составил 4,24%.