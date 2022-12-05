АНКАРА, 5 дек — ПРАЙМ. Министр финансов и казначейства Турции Нуреддин Небати заявил, что страна оставила пик инфляции позади и вошла в нисходящий тренд по этому показателю. Годовая инфляция в Турции замедлилась впервые за полтора года

Годовая инфляция в Турции замедлилась в ноябре впервые за полтора года — до 84,39% с 85,51% в октябре, сообщил ранее в понедельник национальный институт статистики (ТUIK). Рост потребительских цен за ноябрь, по данным ведомства, составил 2,88%.

"Если не произойдет неожиданного глобального развития событий, мы оставили пик инфляции позади и вошли в нисходящий тренд", — написал Небати в Twitter.